US-Präsident Biden im Weißen Haus. (AFP)

Das gab das Weiße Haus in Washington nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Biden und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj bekannt. Geliefert werden sollen demnach unter anderem Waffen und Munition.

Zuvor hatte Selenskyj im Kurznachrichtendienst Twitter erklärt, er und Biden hätten über ein neues "zusätzliches Paket" für militärische und möglicherweise wirtschaftliche Hilfe gesprochen.

Biden hatte zuletzt seine Rhetorik gegenüber dem russischen Präsidenten Putin verschärft und Russland erstmals einen "Völkermord" in der Ukraine vorgeworfen.

Auch Frankreich will der Ukraine weitere Waffen liefern. Das kündigte Verteidigungsministerin Parly nach einem Treffen mit ihrem ukrainischen Kollegen Resnikow in Paris an. Bislang habe Frankreich der Ukraine bereits für 100 Millionen Euro Militärmaterial geliefert.

