Die USA kündigen weitere Militärhilfen für Kiew an. (pa/dpa/Udo Bernhart)

Dabei handelt es sich nach Angaben des Weißen Hauses unter anderem um militärische Ausrüstung aus Lagerbeständen, die rasch verfügbar sei. Die Zusage aus Washington erreichte die Ukraine wenige Stunden nach dem Beginn einer russischen Offensive in der nordostukrainischen Region Charkiw. Wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte, versuchten russische Streitkräfte heute mit gepanzerten Fahrzeugen ukrainische Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die Vorstöße seien zurückgedrängt und Reserveeinheiten in die Gegend verlegt worden. Das russische Verteidigungsministerium machte zunächst keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.