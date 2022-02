Ukraine-Russland-Krise USA laden für morgen zu internationalem Spitzengespräch ein

Wegen der befürchteten Eskalation in der Ukraine-Krise haben die USA die Staats- und Regierungschefs von sieben Ländern sowie die Spitzen von EU und Nato für morgen zu einem Krisengipfel per Videokonferenz eingeladen. Dies gab das Büro des kanadischen Premierministers Trudeau in Ottawa bekannt.

18.02.2022