In den USA wird beim Autohersteller General Motors erstmals seit 2007 landesweit gestreikt.

Die Gewerkschaft UAW hatte rund 46.000 Mitarbeiter an 55 Standorten zum Ausstand aufgerufen. Wie die Zeitung "Detroit Free Press" berichtet, beteiligten sich in dem Werk im US-Bundesstaat Michigan allein 1.200 Beschäftigte. Die Tarifverhandlungen sollen heute fortgesetzt werden. Die Autogewerkschaft will durchsetzen, dass Werke in Ohio und Michigan nicht geschlossen werden. Zudem fordert die Gewerkschaft angesichts von Rekordgewinnen in den vergangenen Jahren eine höhere Bezahlung für die Beschäftigten.