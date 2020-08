Der Hurrikan "Laura" hat im US-Bundesstaat Louisiana eine Hunderte Kilometer lange Spur der Verwüstung hinterlassen.

Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. Der Sturm beschädigte Gebäude, hinterließ ganze Viertel in Ruinen und 875.000 Menschen ohne Strom. Die genaue Einschätzung der Schäden dürfte Tage dauern, es zeichnete sich jedoch ab, dass sie nicht ganz so groß waren wie befürchtet.



"Laura" erreichte Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde. Die Behörden hatten mehr als 580.000 Küstenbewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.