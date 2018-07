Der russische Außenminister Lawrow fordert eine umgehende Freilassung einer in den USA wegen Spionageverdachts festgenommenen Russin.

Die Festnahme der 29-Jährigen wegen des Vorwurfs versuchter Infiltration politischer Organisationen der Vereinigen Staaten sei "inakzeptabel", sagte Lawrow nach Angaben seines Ministeriums in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Pompeo. Die Bundes-Staatsanwaltschaft in Washington beschuldigt die Frau, als russische Agentin an einer Verschwörung Moskaus zur Beeinflussung der amerikanischen Politik beteiligt gewesen zu sein.



Demnach soll sie Verbindungen zu der einflussreichen Waffenlobby NRA geknüpft und an Treffen von Lobbyisten-Vereinigungen teilgenommen haben mit dem Ziel, Kontakte zu einflussreichen Politikern herzustellen. In den vergangenen drei Jahren habe sie in Washington gelebt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.