In den USA wird der Leichnam des früheren US-Präsidenten George Bush heute öffentlich aufgebahrt.

Bis Mittwoch haben Bürger die Möglichkeit, im Kapitol in Washington Abschied zu nehmen. Anschließend findet die zentrale Trauerfeier im Bundesstaat Texas statt, am Donnerstag dann die Beisetzung. Bush war von 1989 bis 1993 Präsident. In seine Amtszeit fiel der Zweite Golfkrieg 1991. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in Houston gestorben.