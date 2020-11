Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten werben Amtsinhaber Trump und sein Herausforderer Biden bei letzten Auftritten noch einmal für sich.

Beide zeichneten in Auftritten ein desolates Bild von ihrem Rivalen. Trump beschrieb die USA unter einem Präsidenten Biden als Hort brandschatzender Linksradikaler, Biden warf Trump vor, die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben und Hass gefördert zu haben. Trump wollte heute auf fünf Kundgebungen reden, unter anderem in den Bundesstaaten North Carolina und Wisconsin. Biden konzentriert sich auf den umkämpften Bundesstaat Pennsylvania.



Mehr als 93 Millionen US-Bürger haben bereits von ihrer Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme vorzeitig oder per Briefwahl abzugeben.



Angesichts möglicher Proteste im Zuge der Wahl soll das Gebiet rund um das Weiße Haus nach Informationen des Nachrichtensenders CNN abgeriegelt werden. In mehreren Städten der Vereinigten Staaten wurden aus Angst vor möglichen Unruhen Schaufensterscheiben von Geschäften verbarrikadiert.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.