In den USA läuft zur Stunde das zweite und letzte TV-Duell zwischen Amtsinhaber Trump und Herausforderer Biden.

Biden warb zum Auftakt für das Tragen von Corona-Masken und machte Trump für die hohe Zahl der Opfer verantwortlich. Wer die Schuld an so vielen Toten trage, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleiben. Zudem warf er Trump vor, fremdenfeindlich zu sein. Trump lobte die Mediziner und die Forschung seines Landes. Er betonte, man müsse lernen, mit der Pandemie zu leben. Man könne die Nation nicht schließen, sonst habe man keine mehr. Es sei nicht seine Schuld, dass die Pandemie hier sei, sondern die der Chinesen, führte der Präsident aus.



Im Vergleich zum ersten Duell verläuft die Debatte disziplinierter. Insbesondere Trump bemüht sich um ein respektvolleres Auftreten. Er spricht in ruhigem Ton und adressiert Biden mit den Worten "Lieber Joe". Die Organisatoren des Fernsehduells hatten neue Gesprächs-Regeln erlassen. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Politiker hatte teils chaotische Züge angenommen und war gespickt gewesen mit Beleidigungen. Trump fiel Biden damals mehrfach ins Wort. Biden reagierte daraufhin zunehmend ungehalten.

