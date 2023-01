US-Präsident Joe Biden (AP/dpa/Susan Walsh)

Präsident Biden sagte in Washington, es gehe um 31 Modelle vom Typ M1 Abrams. Man werde so schnell wie möglich mit der dafür erforderlichen Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen. Zugleich lobte Biden die zuvor ergangene Entscheidung der Bundesregierung, Leopard-2-Kampfpanzer aus eigenen Beständen zu liefern und es weiteren Verbündeten zu gestatten, ebenfalls so zu verfahren. Deutschland habe seine Unterstützung für die Ukraine deutlich erhöht. Inzwischen kündigte auch Norwegen an, Kiew Leopard-Panzer aus deutscher Produktion zu überlassen.

Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz mit Staats- und Regierungschefs mehrerer verbündeter Staaten gesprochen. An der Telefonkonferenz nahmen nach Angaben aus Berlin neben Biden, der französische Staatschef Macron, der britische Premierminister Sunak und die italienische Ministerpräsidentin Meloni teil.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.