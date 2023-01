US-Präsident Joe Biden (AP/dpa/Susan Walsh)

Präsident Biden sagte in Washington, es gehe um 31 Modelle vom Typ M1 Abrams. Man wolle so schnell wie möglich mit der dafür erforderlichen Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen. Zugleich lobte Biden die zuvor ergangene Entscheidung der Bundesregierung, 14 Leopards aus eigenen Beständen zu liefern und es weiteren Verbündeten zu gestatten, ebenfalls so zu verfahren. Mit Blick auf den russischen Staatschef Putin sagte Biden, dieser habe sich geirrt, wenn er geglaubt habe, unter den Verbündeten herrsche keine Einigkeit. Inzwischen kündigten unter anderem Norwegen, Spanien, die Niederlande und Polen an, Kiew ebenfalls Leopard-Panzer aus deutscher Produktion zu überlassen.

Russlands Botschaft in Berlin teilte mit, die deutsche Entscheidung bedeute eine Abkehr von der historischen Verantwortung, die aus den Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erwachsen sei. Der neue Kurs eskaliere den Konflikt auf eine neue Ebene.

