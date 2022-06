Russischer Angriff

Eine Rakete des Systems Himars wird während einer Übung der US-Armee abgefeuert. (Tony Overman/The Olympian/AP/dpa)

Präsident Biden schrieb in einem Gastbeitrag für die Zeitung "New York Times", die Ukraine solle bei ihrer Verteidigung gegen Russland in die Lage versetzt werden, wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld präziser zu treffen. Er betonte, damit werde dem Land aber nicht ermöglicht, Gebiete in Russland anzugreifen. Biden bekräftigte, man wolle keinen Krieg zwischen der Nato und Russland.

Nach Angaben eines ranghohen US-Regierungsbeamten soll unter anderem das amerikanische Artilleriesystem HIMARS an die Ukraine geliefert werden, allerdings mit einer reduzierten Reichweite von 80 Kilometern. Normalerweise beträgt sie mehrere hundert Kilometer. Das System sei Teil eines weiteren Militärhilfe-Pakets im Wert von 700 Millionen Dollar, das auch Geschosse, Radarsysteme, Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin, Hubschrauber, Fahrzeuge und Ersatzteile umfasse, hieß es weiter.

