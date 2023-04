Korruption

Alejandro Toledo wird bei seiner Ankunft in Lima festgenommen. (AP / dpa / Polizei Peru)

Dort soll ihm wegen Korruptionsvorwürfen der Prozess gemacht werden. Toledo kam mit einem Flugzeug in der Hauptstadt Lima an und wurde dort von der Polizei in Gewahrsam genommen. Inzwischen befindet er sich in einem Gefängnis nahe Limas, dort soll er zunächst 18 Monate in Untersuchungshaft verbringen.

Die peruanischen Behörden hatten bereits im Jahr 2017 einen Haftbefehl gegen Toledo erlassen; er wurde 2019 in den USA festgenommen. Dem Ex-Präsidenten wird in Peru vorgeworfen, 20 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld vom brasilianischen Baukonzern "Odebrecht" im Zusammenhang mit dem Bau der Fernstraße "Interoceánica" zwischen Atlantik und Pazifik angenommen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 20 Jahre Haft. Toledo bestreitet die Vorwürfe. Die Affäre gilt als größter Korruptionsskandal Lateinamerikas.

