Symbolbild für die in Südafrika entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus. (picture alliance / Sascha Steinach)

US-Außenminister Blinken gratulierte in einem Telefonat mit seinem südafrikanischen Kollegen Pandor den südafrikanischen Wissenschaftlern zur schnellen Identifizierung der Mutation. Zudem habe die Regierung in Pretoria eine Transparenz bei der Weitergabe dieser Informationen gezeigt, die als Vorbild für die Welt dienen sollte, sagte Blinken nach Angaben seiners Ministeriums in Washington. Die Äußerungen sind auch als Seitenhieb auf China zu verstehen. Die USA werfen Peking vor, zu lange mit der Weitergabe entscheidender Informationen über den ursprünglichen Covid-Ausbruch gewartet zu haben.

Die südafrikanische Regierung hatte gestern die von vielen Ländern verhängten Reiseverbote für Südafrikaner beklagt. Damit werde das Land für seine Offenheit und seine fortschrittliche Genomsequenzierung bestraft, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.