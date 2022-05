Die US-Botschaft in Havanna (picture-alliance / dpa / Isaac Risco)

Das Außenministerium in Washington teilte mit, dass die Visa-Bearbeitung an der Botschaft in Havanna wieder hochgefahren werde, um mehr Menschen die Reise zu Verwandten in den USA zu ermöglichen. Jährlich würden bis zu 20.000 Visa ausgestellt. Fluggesellschaften dürften künftig nicht nur die kubanische Hauptstadt, sondern auch andere Orte anfliegen. Die aus der Zeit von Präsident Trump stammende Obergrenze für Überweisungen an Verwandte in Kuba werde gestrichen.

Das Personal an der US-Botschaft war wegen des sogenannten "Havanna-Syndroms" auf ein Minimum reduziert worden. Dutzende US-Diplomaten und ihre Angehörigen hatten über rätselhafte Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Übelkeit geklagt. In einem Bericht der US-Geheimdienste dazu hieß es, manche Fälle könnten gezielt durch eine Art elektromagnetische Strahlung ausgelöst worden sein. Der damalige US-Präsident Trump machte dafür die kubanische Regierung verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.