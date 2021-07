In den USA hat die Luftfahrtbehörde FAA die Überprüfung der Kabinendruckvorrichtungen bei allen Boeing-737-Flugzeugen angeordnet.

Die FAA reagierte damit auf einen Fall vom vergangenen September. Damals hatte eine Fluggesellschaft bekanntgegeben, dass bei drei 737-Flugzeugen während Funktionstests die Druckschalter am Flügel versagt hätten. Ein Ausfall dieser Funktion könnte dazu führen, dass bei einer bestimmten Flughöhe das Warnsystem nicht aktiviert wird und der Sauerstoffgehalt an Bord gefährlich sinkt. Die Anweisung betrifft in den USA rund 2.500 Flugzeuge und weltweit mehr als 9.300.



Erst im Mai hatte die US-Luftfahrtbehörde Boeing aufgefordert, alle älteren 737-Maschinen einer Kontrolle zu unterziehen. Anlass war damals der Absturz eines Flugzeugs Anfang des Jahres in Indonesien. Der Boeing-Typ 737 Max war nach zwei Abstürzen mit 346 Toten rund 20 Monate mit Flugverboten belegt und erst im vergangenen November wieder in den USA zugelassen worden.

