Die Großbrände im Westen der USA und Kanadas wirken sich auch auf die Luftqualität an der Ostküste aus.

Die Umweltbehörde des Bundesstaates New York rief wegen erhöhter Feinstaubbelastung Gesundheitsalarm aus. Ein Vertreter der Behörde erklärte, es sei nicht ungewöhnlich, dass Rauch von Feuern im Westen des Landes bis in die Region vordringe. Allerdings befinde er sich dieses Mal in einer niedrigeren Luftschicht.



Im Westen der USA brennen zur Zeit riesige Gebiete. Allein im Bundesstaat Oregon zerstörte ein Feuer bislang mehr als 137.000 Hektar Wald. Auch in anderen Staaten entlang der Küste und in Kanada lodern zahlreiche Brände. In der westkanadischen Provinz British Columbia mussten mehrere tausend Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.