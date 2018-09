Bundesaußenminister Maas hat die Informationspolitik der US-Regierung gegenüber Deutschland kritisiert.

Von einigen Entscheidungen erfahre man zuerst über Twitter, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Das verändere die Zusammenarbeit. Früher habe es in allen wesentlichen Fragen immer intensive Konsultationen mit den USA gegeben. Auch habe man sich eng abgestimmt. Das gebe es jetzt immer weniger.



Maas reist morgen nach New York zur Generalversammlung der Vereinten Nationen. In der Woche darauf will Maas ein Deutschlandjahr in den USA mit mehr als 1.000 Veranstaltungen eröffnen. Es soll dazu dienen, die Verbindungen zu den Vereinigten Staaten jenseits der Regierungspolitik zu stärken.