Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Washington startet Außenminister Maas heute eine dreitägige USA-Reise.

Dazu wird er zunächst in der einstigen Industriemetropole Detroit im Nordosten des Landes erwartet und eine Produktionsstätte des Pharmakonzerns Pfizer in der Region besuchen. Das Unternehmen arbeitet mit dem deutschen Hersteller Biontech bei der Produktion von Corona-Impfstoffen zusammen.



Anschließend geht es nach New York weiter, wo Maas am Donnerstag an einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Libyen-Konflikt teilnimmt.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.