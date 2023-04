Luftbetankung während des Militärmanövers in der Straße von Taiwan. (AP)

Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington erklärte, man beobachte Chinas Handlungen genau. Er warnte, die USA verfügten über ausreichende Ressourcen und Fähigkeiten in der Region, um Frieden und Stabilität zu gewährleisten.

Die chinesische Armee hatte die dreitägigen Manöver gestern begonnen. Das taiwanische Verteidigungsministerium sichtete nach eigenen Angaben bislang neun chinesische Kriegsschiffe und 71 Militärflugzeuge im Gebiet rund um die Insel. China reagiert damit auf den Empfang der taiwanesischen Präsidentin Tsai durch Mitglieder des US-Repräsentantenhauses in Washington am vergangenen Donnerstag. Die Regierung in Peking betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.