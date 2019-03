Der frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Trump, Manafort, ist zu dreieinhalb Jahren zusätzlicher Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in der Hauptstadt Washington verhängte die Strafe wegen Verschwörung gegen die USA und versuchter Zeugenbeeinflussung. Die Vorwürfe standen im Zusammenhang mit Manaforts Lobbyarbeit für pro-russische Politiker in der Ukraine. Das jetzige Strafmaß kommt zu einer bereits in der vergangenen Woche verhängten Haftstrafe wegen Steuerbetrugs hinzu. Der 69-Jährige ist damit zu insgesamt siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.