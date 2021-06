Im US-Bundesstaat Arizona hat es offenbar bei einem Amoklauf einen Toten und mindestens 12 Verletzte gegeben.

Nach Angaben der Polizei schoss ein Mann aus einem Fahrzeug heraus über einen Zeitraum von eineinhalb Stunden an verschiedenen Orten der Stadt Phoenix um sich. Er konnte schließlich von der Polizei gestoppt und festgenommen werden. Das Motiv ist noch unklar. Der Täter wählte seine Opfer nach bisherigen Erkenntnissen zufällig aus.



In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit einer teils hohen Zahl an Toten und Verletzten. Bestrebungen für eine Verschärfung der Waffengesetze scheitern am Widerstand der Republikanischen Partei.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.