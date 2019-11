In den USA ist Marinestaatssekretär Spencer zurückgetreten.

Das teilte das Pentagon mit. Verteidigungsminister Esper hatte zuvor mitgeteilt, das Vertrauen in ihn verloren zu haben. In US-Medien wird aus dem Rücktrittsbrief zitiert. Darin schreibt Spencer, es sei offensichtlich geworden, dass er mit dem Präsidenten nicht mehr dasselbe Verständnis von Ordnung und Disziplin teile.



Hintergrund ist der Umgang von Präsident Trump mit Soldaten, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, speziell um einen Fall, in dem er die Degradierung eines Elite-Soldaten rückgängig gemacht hat.



Das Pentagon wirft Spencer vor, er habe mit dem Weißen Haus Gespräche über das Thema geführt, ohne den Minister zu informieren.