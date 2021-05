Die USA heben für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Bürger Maskenpflicht und Distanzregeln auf.

Diese Personengruppe brauche künftig weder draußen noch in Innenräumen einen Mund-Nasen-Schutz, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Auch die Abstandsregeln würden für sie nicht mehr gelten. Die Ankündigung dürfte zum Beispiel auch die Rückkehr in Büros erleichtern. Das Tragen einer Maske ist demnach aber weiter in dicht gedrängten Situationen wie etwa in Bussen, Flugzeugen, Krankenhäusern oder Flughäfen gefordert.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.