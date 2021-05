Die USA heben für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Bürger Maskenpflicht und Distanzregeln auf.

Diese Personengruppe brauche künftig weder draußen noch in Innenräumen einen Mund-Nasen-Schutz, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Auch die Abstandsregeln würden für sie nicht mehr gelten. Das Tragen einer Maske ist demnach in den Vereinigten Staaten aber weiter in dicht gedrängten Situationen wie etwa in Bussen, Flugzeugen, Krankenhäusern oder Flughäfen gefordert.



In den USA haben 154 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung sind vollständig immunisiert, gut 117 Millionen Menschen. Das Impftempo hat zuletzt aber nachgelassen.

