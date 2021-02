Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten.

An Bord von Flugzeugen, Schiffen und Bahnen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Verkehrsunternehmen dürfen nur Personen transportierten, die der Maskenpflicht Folge leisteten. Die Anordnung gilt auf unbestimmte Zeit.



Seit Beginn der Pandemie sind in den USA Statistiken der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 440.000 Menschen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. Über 26 Millionen Infektionen wurden nachgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.