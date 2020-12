An der renommierten US-Militärakademie West Point haben mehr als 50 Kadetten bei einer Prüfung betrogen.

Nach Angaben der Akademie im Bundesstaat New York wurden nach einer Examensprüfung in Mathematik, die wegen der Corona-Pandemie online erfolgte, Unregelmäßigkeiten bei den Antworten festgestellt. In 55 von 67 Verdachtsfällen hätten die Kadetten den Betrug bei Befragungen gestanden, hieß es. Sie müssen nun an einem sechsmonatigen Rehabilitationsprogramm zum Thema Ethik teilnehmen und stehen für den Rest ihrer Zeit unter Bewährung.



Es handelt sich um den größten Betrugsskandal in West Point seit 1976. Damals waren 153 Kadetten ebenfalls wegen Schummelns bei einem Examen von der Akademie verwiesen worden - einige nur vorübergehend, andere dauerhaft.

