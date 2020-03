US-Präsident Trump hat die Amerikaner auf einen langen Kampf gegen das Coronavirus eingestellt. Von seinem bisherigen Kurs rückte er ab.

Er sagte in Washington, wenn am Ende nicht mehr als 100.000 Menschen ums Leben kämen, wäre das ein guter Ausgang für die USA. Trump rechnet damit, dass die Zunahme der Zahl der Toten in zwei Wochen ihren Höhepunkt erreicht. Von seinem ursprünglichen Plan, bis Ostern die Wirtschaft wieder aufleben zu lassen, rückte der Präsident ab. Sein Umdenken begründete er mit neuesten Prognosen der US-Gesundheitsexperten, denen zufolge durch die Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten 100.000 bis 200.000 Menschen ums Leben kommen könnten.



Die Verhaltensrichtlinien für die Bevölkerung werden bis Ende April verlängert. Sie sehen vor, dass Amerikaner Menschenansammlungen meiden und besonders alte Menschen und jene mit Vorerkrankungen zu Hause bleiben sollen.