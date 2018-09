Der verstorbene US-Senator McCain wird heute auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis im Bundesstaat Maryland beigesetzt.

Das Begräbnis mit militärischen Ehren soll im Familienkreis stattfinden. Bei der Trauerfeier gestern in der National Cathedral in Washington würdigten die früheren US-Präsidenten Bush und Obama McCain für seine politischen Verdienste. Obama sagte in seiner Trauerrede, der republikanische Senator habe den Senat und das Land besser gemacht. Ähnlich äußerte sich Bush. Unter den Trauergästen waren zahlreiche prominente Politiker. Präsident Trump war nicht eingeladen. In den Reihen der Republikaner galt McCain als der schärfste Kritiker Trumps. McCain war vor einer Woche im Alter von 81 Jahren an einem Hirntumor gestorben.