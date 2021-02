In den USA hat das Beratungsunternehmen McKinsey im Streit um die massenhafte Verschreibung opioidhaltiger Schmerzmittel in einen millionenschweren Vergleich eingewilligt.

Wie die "New York Times" und das "Wall Street Journal" berichten, zahlt McKinsey umgerechnet mehr als 470 Millionen Euro an US-Behörden, um mögliche Zivilklagen abzuwenden. McKinsey hatte vor allem den US-Konzern Purdue Pharma beraten, der vor Gericht Gesetzesverstöße bei Produktion und Vertrieb seines Medikaments Oxycontin eingeräumt hatte.



Viele Experten führen die Opioid-Krise in den USA auf die übermäßige Verschreibung von Schmerzmitteln wie Oxycontin zurück. Herstellern sowie US-Apotheken wird vorgeworfen, die bei längerer Anwendung süchtig machenden Mittel aggressiv beworben und auf Warnzeichen der Suchtkrise nicht reagiert zu haben.

