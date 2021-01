Rund eine Woche vor dem Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump haben sich mehrere seiner Anwälte von ihm getrennt.

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, beendeten fünf Verteidiger ihre Zusammenarbeit mit Trump. Darunter sind auch zwei Juristen, die die Verteidigung des Präsidenten im Senat hätten anführen sollen. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN gab es Differenzen zwischen ihnen und Trump über die juristische Argumentation in dem Verfahren.



Vertreter des Repräsentantenhauses hatten am vergangenen Montag im Senat formell die Anklageschrift gegen Trump wegen des Vorwurfs der "Anstiftung zum Aufruhr" eingereicht. Ihm wird vorgeworfen, seine Anhänger zur Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar angestachelt zu haben. Der Prozess soll am 9. Februar beginnen. Bei einem Schuldspruch könnte die Kammer Trump verbieten, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren. Neben den 50 demokratischen Senatoren müssten allerdings auch mindestens 17 Republikaner für eine Verurteilung stimmen. Dies gilt derzeit als unwahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.