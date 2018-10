In den USA sind offenbar mehrere Sprengsätze an Politiker verschickt worden.

Der amerikanische Geheimdienst konnte zwei verdächtige Pakete für den früheren US-Präsidenten Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abfangen, in denen sich mögliche Sprengsätze befanden. Das teilte die Behörde in Washington mit. Beide Pakete seien bei einem Routine-Check aufgefallen und schon vor der Auslieferung an Clinton und Obama entdeckt worden. Die Sprengsätze sollen dem ähneln, der gestern am Anwesen des Milliardärs Soros im US-Bundesstaat New York gefunden wurde. Die Ermittler hatten diese Briefbombe kontrolliert detonieren lassen.



Aus Sicherheitsgründen wurde zudem das Büro des Fernsehsenders CNN in New York nach dem Fund einer verdächtigen Sendung evakuiert.