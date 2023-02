Am Abend teilte US-Sicherheitsberater John Kirby den Abschuss eines Flugobjekts über Alaska mit. (Getty Images via AFP / ALEX WONG)

Das teilte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Kirby, in Washington mit. Präsident Biden habe selbst den Befehl zum Abschuss erteilt, nachdem das Fluobjekt bereits am Donnerstag entdeckt worden war. Es habe ungefähr die Größe eines Kleinwagens gehabt und sei damit deutlich kleiner gewesen als der vor der Küste von South Carolina abgeschossene chinesische Ballon. Das Objekt flog nach Kirbys Angaben in einer Höhe von 12.000 Metern. Dies ist eine Höhe, in der auch Zivilflugzeuge unterwegs sind. Vor allem deshalb habe man sich für den Abschuss entschieden, sagte Kirby. Ein Teil des alaskischen Luftraums unweit der kanadischen Grenze wurde gesperrt, bevor ein F22-Kampfjet das unbemannte Fluggerät mit einer Rakete abschoss. Weitere Details wollen die USA mitteilen, sobald die Trümmerteile geborgen sind. Hinweise auf die Herkunft gibt es bisher nicht.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.