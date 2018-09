Siebzehn Jahre nach den Terroranschlägen haben tausende Menschen bei Gedenkfeiern in den USA der fast 3.000 Toten vom 11. September 2001 gedacht.

Präsident Trump erklärte, er wolle alles in seiner Macht stehende tun, damit sich solche Angriffe auf amerikanischem Boden nicht wiederholten. Er äußerte sich im Rahmen einer Andacht in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania. Dort hatten Flugzeugpassagiere die Attentäter überwältigt und eine gekaperte Maschine in einem Feld zum Absturz gebracht. In New York markierten in Gedenken an die Opfer bereits in den vergangenen Nächten zwei blaue Lichtstrahlen stundenlang die früheren Standorte der beiden Türme des World Trade Centers. Zwei der insgesamt vier von islamistischen Terroristen entführten Flugzeuge waren in die Wolkenkratzer gestürzt, ein weiteres in das US-Verteidigungsministerium.