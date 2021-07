Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu ihrem letzten US-Besuch nach Washington.

Im Weißen Haus kommt sie mit Präsident Biden zusammen. Dabei dürfte es unter anderem um den Streit über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gehen. Merkel soll während ihres Aufenthalts auch die Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität in Baltimore im Bundesstaat Maryland erhalten.



Bundesaußenminister Maas befindet sich bereits in den USA. Er trifft in New York UNO-Generalsekretär Guterres. Morgen nimmt Maas an einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats über Schritte zur Stabilisierung Libyens teil.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.