Die mexikanische Regierung hat sich besorgt darüber gezeigt, dass die USA illegal eingewanderte Kinder und Jugendliche künftig unbegrenzt in Haftzentren festhalten wollen.

Das mexikanische Außenministerium teilte mit, man werde Familien, die unter den neuen Bedingungen festgehalten würden, konsolarisch beistehen. Außerdem werde man die Bedingungen in den Haftzentren überprüfen. Bislang mussten Minderjährige nach spätestens 20 Tagen freigelassen werden. Das Weiße Haus bezeichnete die Regelung als "überholt".



Nach Angaben aus dem Heimatschutzministerium soll die neue Regelung in zwei Monaten in Kraft treten. Allerdings muss sie noch von einem Bundesrichter geprüft werden.