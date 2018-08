Die USA und Mexiko haben eine bilaterale Vereinbarung zur Nachfolge des Nordatlantischen Freihandelsabkommens Nafta erzielt.

US-Präsident Trump erklärte, es handle sich um eine wirklich gute Übereinkunft. Sie habe besondere Bedeutung für die Industrie und die Landwirtschaft. Der bisherige Name Nafta solle verschwinden.



Kanada, der dritte Nafta-Staat, ist nicht Teil der Vereinbarung zwischen den USA und Mexiko. Trump sagte dazu, Kanada könne in den Vertrag einbezogen werden oder separat mit den USA verhandeln. Er werde Regierungschef Trudeau bald anrufen, so der US-Präsident.



Nafta ist eines der größten Freihandelsabkommen der Welt. Es bestand seit 1994. Trump hatte es nach seinem Amtsantritt in Frage gestellt und Neuverhandlungen durchgesetzt.