Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die USA und Mexiko auf ein neues Handelsabkommen geeinigt.

Bisher waren die beiden Staaten gemeinsam mit Kanada im Freihandelsabkommen Nafta verbunden, das US-Präsident Trump aber als nachteilig für die USA bezeichnet hat und deshalb neu verhandeln wollte. Nun soll der Name Nafta ganz verschwinden. Kanada ist bisher noch nicht Teil der neuen Vereinbarung. Der mexikanische Präsident Pena Nieto sagte, er hoffe, dass dies noch geschehen werde. Gespräche mit Kanada sollen in Kürze beginnen.



Trump nannte das Abkommen mit Mexiko einen sehr guten Deal für beide Länder. Für die mexikanische Wirtschaft ist der Freihandel mit den USA von besonderer Bedeutung. Rund 80 Prozent der Exporte des Landes gehen in die Vereinigten Staaten.