In den USA sorgen Bilder von berittenen Polizisten für Diskussionen, die Migranten zu jagen scheinen.

Die Fotos sind in der Stadt Del Rio entstanden - an der Grenze zwischen dem US-Bundesstaat Texas und Mexiko, wo am Wochenende etwa 15.000 Menschen unter anderem aus Haiti unter einer Brücke ausharrten. Dort waren auch US-Grenzschützer auf Pferden unterwegs, die Geflüchtete davon abhalten wollten, in die USA zu gelangen.



Viele Menschen fühlen sich durch die Bilder an Zeiten erinnert, in denen berittene Polizisten oder Gefängniswärter in den USA mit Peitschen gegen Schwarze vorgingen.



Die Sprecherin von US-Präsident Biden, Psaki, sagte, die Aufnahmen seien "furchtbar" anzuschauen. Sie kenne zwar nicht den genauen Hintergrund, aber "ich denke, dass niemand, der diese Aufnahmen gesehen hat, das für akzeptabel oder angemessen halten würde". US-Heimatschutzminister Majorkas kündigte eine Untersuchung an und nannte die Situation vor Ort "herausfordernd und herzzerreißend". Er verteidigte die Grenzschützer aber auch. Der Chef der Grenzschutzpolizei wies darauf hin, dass auf den Bildern keine Peitschen zu sehen seien, sondern lange Zügel.



Mittlerweile haben die USA mehr als 6.000 Migranten aus dem Lager geholt, um sie per Flugzeug nach Haiti zurückzufliegen. Auch Mexiko schiebt verstärkt Menschen ab.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.