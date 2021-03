In den USA werden an der Grenze zu Mexiko immer mehr unbegleitete minderjährige Migranten festgehalten.

Mittlerweile befänden sich 3.600 überwiegend aus Zentralamerika stammende Kinder in Gewahrsam der Zoll- und Grenzschutzbehörde, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Vor zweieinhalb Wochen seien es gerade einmal 800 gewesen. Die Minderjährigen werden in Unterkünften im Grenzgebiet festgehalten, bis sie letztlich an ihre Eltern oder andere übergeben werden können.



US-Präsident Biden hatte versprochen, die restriktive Einwanderungspolitik seines Vorgängers Trump zu lockern. So gilt die Regel, dass Migranten wegen der Corona-Pandemie umgehend ausgewiesen werden können, nicht mehr für Minderjährige. Die Republikaner werfen Biden vor, dass er dadurch zur illegalen Einwanderung ermutigt habe.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.