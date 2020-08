Der US-Bundesstaat Michigan will Medienberichten zufolge umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro an Opfer des Wasserskandals in der Stadt Flint zahlen.

Wie US-Medien berichteten, sollen in erster Linie Kinder von den Zahlungen profitieren, die in Flint leben und durch die Bleiverseuchung des Trinkwassers dem größten Gesundheitsrisiko ausgesetzt waren. Die Behörden wollten zunächst keine Stellungnahme zu den Berichten über den Millionen-Vergleich abgeben. Wie die Zeitungen "New York Times" und "Washington Post" berichten, könnte dieser aber noch im Laufe der Woche offiziell bekannt gegeben werden. Dem Bericht der "Washington Post" zufolge soll 80 Prozent der Entschädigungszahlung an Einwohner von Flint gehen, die der Belastung ausgesetzt waren, als sie jünger als 18 Jahre alt waren.

Trinkwasser-Skandal sorgte weltweit für Aufsehen

Der Skandal um die Bleiverseuchung des Trinkwassers in Flint hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Weil die Stadt Geld sparen wollte, stellte die Stadtverwaltung von Flint im April 2014 die Trinkwasserversorgung um: Sie bezog das Wasser nicht mehr aus dem Huronsee in Detroit, sondern aus dem durch die Autoindustrie mit Chemikalien verseuchten heimischen Flint River. Da das Wasser nicht ausreichend behandelt wurde, griff es die Blei-Rohre an. Dadurch löste sich giftiges Blei, wodurch das giftige Schwermetall ins Trinkwasser gelangte.



Der Skandal in der früheren Industriestadt Flint wurde zum Symbol für soziale Ungerechtigkeiten in den USA. In der mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Stadt lehnten die Behörden zunächst Beschwerden der Einwohner ab. Das änderte sich erst, als der Fall landesweit für Aufsehen sorgte und Umweltschutzbehörden Druck ausübten.



Offiziellen Schätzungen zufolge lebten während der Krise mindestens 18.000 Kinder in Flint. Mehr als 8.000 Kinder sollen in der Stadt bleiverseuchtes Wasser getrunken haben. Einer Studie zufolge verdoppelte sich die Zahl der Kinder mit erhöhten Bleiwerten, nachdem die Stadt die neue Trinkwasserquelle eingeführt hatte. Für Kinder ist Blei besonders schädlich, da es ihr Gehirne dauerhaft schädigen kann. Die Fehlgeburten nahmen von 2014 bis 2017 in Flint um 58 % zu. Mindestens zwölf Menschen starben wegen des verseuchten Trinkwassers.



Inzwischen wurde die Wasserqualität in der Stadt verbessert. Allerdings wurden die Strafanzeige gegen acht Beschuldigte, darunter hochrangige Beamte, vergangenes Jahr zunächst wieder fallen gelassen. Im Zusammenhang mit dem Trinkwasserskandal wurden im Jahr 2017 fünf Verantwortliche wegen Totschlags angeklagt. Unter ihnen war auch der Chef der Gesundheitsbehörde, der schon frühzeitig von der Bleibelastung des Trinkwassers gewusst haben soll. Laut Anklage hatte er ein Jahr gewartet, dies öffentlich zu machen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern aber noch an.