Die US-Regierung gewährt Hunderttausenden Migranten aus Venezuela vorläufigen Schutzstatus.

In der Heimat dieser Menschen herrschten derzeit außergewöhnliche Umstände, erklärte ein Sprecher in Washington. Er verwies auf einen weit verbreiteten Hunger, Mangelernährung und eine wachsende Präsenz nicht-staatlicher bewaffneter Gruppen in Venezuela. Die Maßnahme gelte zunächst für die Dauer von eineinhalb Jahren und betreffe nur Personen, die sich bereits in den Vereinigten Staaten aufhielten. Beziffert wurde die Zahl auf mehr als 300.000 Menschen. Damit löste US-Präsident Biden ein Versprechen ein, das er im Wahlkampf gemacht hatte.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.