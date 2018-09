Nach dem Willen der US-Regierung sollen Kinder von Migranten nach der illegalen Einreise in die USA länger als bisher in Gewahrsam genommen werden können.

Bisher ist das nur für 20 Tage erlaubt. Das Heimatschutzministerium in Washington kündigte neue Regeln an, nach denen die Kinder - zusammen mit ihren Eltern - länger festgesetzt werden können. Das Ministerium sprach von einem wichtigen Schritt, um die Kontrolle an der Grenze zurückzugewinnen.



Der Umgang mit Migrantenkindern an der Grenze zwischen den USA und Mexiko - und die Trennung von ihren Familien - hatte in den vergangenen Monaten für viel Kritik gesorgt. Letztendlich stoppte Präsident Trump diese Vorgehensweise. Seither werden die Migrantenfamilien gemeinsam inhaftiert. Allerdings sind noch immer rund 400 Kinder von ihren Eltern getrennt untergebracht.