Das US-Militär hat damit begonnen, Barrieren aus Beton zur mexikanischen Grenze zu bringen.

Nach Angaben von Verteidigungsminister Mattis steht der Transport mit der geplanten Verlegung von Soldaten in Zusammenhang. Sie sollen den US-Grenzschutz unterstützen. allerdings in erster Linie logistisch. Rund 2.000 Kräfte der Nationalgarde befinden sich bereits in der Region.



Hintergrund der Verlegung sind die rund 7.000 Flüchtlinge aus Honduras, Guatemala und El Salvador, die zurzeit durch Mexiko ziehen und auf dem Weg zur US-Grenze sind. Sie lehnen es ab, Asyl in Mexiko zu beantragen. Das hatte der mexikanische Präsident Pena Nieto ihnen angeboten - die Offerte aber zugleich auf zwei Bundesstaaten beschränkt.