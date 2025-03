Nach Gesprächen in Saudi-Arabien

Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine erzielen erste Ergebnisse. (Saul Loeb / AFP Pool / AP / dpa / Saul Loeb)

Ferner habe sich die Ukraine zu einem von den USA vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenstillstand bereiterklärt - abhängig von Russlands Bereitschaft zu einem solchen Schritt, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Zudem stehe man für direkte Verhandlungen mit Moskau zur Verfügung. Vereinbart wurde auch, so bald wie möglich ein umfassendes Abkommen über die Erschließung der ukrainischen Bodenschätze zu schließen.

Rubio: "Ball liegt nun im Spielfeld Russlands"

US-Außenminister Rubio sagte in Dschidda, die Ergebnisse des Treffens seien bereits über diplomatische Kanäle an Moskau übermittelt worden. Er hoffe auf eine rasche Zustimmung. Eine Frist gebe es nicht. Rubio betonte, der Ball liege nun im Feld Russlands. Aus Moskau gab es zunächst keine Stellungnahme.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankte sich für die konstruktiven Gespräche. Er betonte in Kiew, der Vorschlag zur Waffenruhe betreffe auch die Front, nicht nur Kämpfe in der Luft und zur See.

Militärhilfe nach Eklat im Weißen Haus ausgesetzt

Die Vereinigten Staaten hatten die Militärhilfe für die Ukraine vor mehr als einer Woche ausgesetzt. Vorausgegangen war ein Treffen im Weißen Haus zwischen US-Präsident Trump, seinem Stellvertreter Vance und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dabei war es zu einem Eklat gekommen, woraufhin Trump das Treffen abbrach und Selenskyj das Weiße Haus verließ. Bei dem Treffen wurde Selenskyj unter anderem vorgeworfen, er zeige nicht genügend Willen zu Friedensverhandlungen und sei nicht ausreichend dankbar für die amerikanische Hilfe.

Russland: "Größere Geländegewinne im Gebiet Kursk"

Derweil meldete die russische Armee deutliche Geländegewinne im Kursker Grenzgebiet zur Ukraine. Die ukrainischen Truppen seien aus einem Dutzend Ortschaften und mehr als 100 Quadratkilometer Fläche verdrängt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Ukrainische Militärbeobachter bestätigten das russische Vordringen in der Region. Offizielle Stellen in Kiew kommentierten die Vorgänge nicht.

