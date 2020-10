Die US-Behörden haben nach eigenen Angaben einen Plan zum Sturz der Regierung des Bundesstaates Michigan und zur Entführung der Gouverneurin vereitelt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden 13 Verdächtige festgenommen. Sie hätten unter anderem geplant, Gouverneurin Whitmer vor der Präsidentenwahl am 3. November aus ihrem Ferienhaus zu verschleppen.

Einige der Festgenommenen sollen zu einer paramilitärischen Gruppe namens "Wolverine Watchmen" gehören. Geplant gewesen seien auch Angriffe auf Polizisten und die Erstürmung des Kapitols in Michigans Hauptstadt Lansing. Sie hätten einen Bürgerkrieg auslösen wollen, hieß es.



Whitmer war im Frühjahr von rechten Gruppen wegen ihrer harten Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie angefeindet worden. Sie warf Präsident Trump vor, in der Corona-Krise Wut angefacht zu haben. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden zitierte einen Tweet Trumps von vor einigen Monaten, in dem der Präsident "Befreit Michigan" geschrieben hatte. In den Gerichtsunterlagen ist laut US-Medienberichten keine Rede davon, dass die Festgenommenen sich von Trump haben inspirieren lassen.

