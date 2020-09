Durch die verheerenden Waldbrände an der Westküste der USA sind bereits mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.

Viele Ortschaften in den Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington sind von der Außenwelt abgeschlossen. Die Behörden befürchten weitere Todesopfer.



Allein in Oregon mussten eine halbe Million Menschen ihre Häuser verlassen. Dort brennt es auf mehr als 3.600 Quadratkilometern, das ist eine Fläche so groß wie Mallorca. In Kalifornien sind mindestens 2.000 Quadratkilometer Land betroffen. 20.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Etwas Hoffnung macht das Wetter: In den kommenden Tagen sollen der Wind nachlassen und die Temperaturen etwas sinken.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.