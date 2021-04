Im US-Bundesstaat Indiana hat ein Mann in einem Paketzentrum mindestens acht Menschen erschossen.

Mehrere Personen wurden verletzt. Der Täter beging Suizid, wie die Polizei mitteilte. Erkenntnisse zu seinem Motiv gibt es bisher nicht, auch seine Identität ist noch nicht geklärt. Die Tat ereignete sich an einem Standort des Unternehmens FedEx in der Nähe des Flughafens von Indianapolis.



Anfang des Monats hatte ein Mann in Kalifornien vier Menschen getötet, darunter einen neunjährigen Jungen. Im März gab es zwei Vorfälle: Im Bundesstaat Colorado wurden zehn Menschen in einem Supermarkt erschossen und in Georgia acht in mehreren Massagesalons.

