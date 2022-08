Pelosis Taiwan-Besuch

Nancy Pelosi wird am Flughafen von Taipeh vom taiwanesischen Außenminister Joseph Wu begrüßt. (Taiwans Außenministerium via AP)

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte in Washington, die Vereinigten Staaten stellten ihre "Ein-China-Politik" nicht in Frage. Sein Land wolle nicht, dass sich die Situation zu einer Krise oder einem Konflikt ausweite. Es gebe keinen Grund, die Lage zu verschärfen. Zugleich betonte Kirby, es sei Pelosis Recht, die Insel zu besuchen. Dies stelle auch keine Verletzung der Souveränität der Volksrepublik dar. Pelosi war gstern als ranghöchste US-Politikerin seit 25 Jahren nach Taiwan gereist. Nach ihrer Landung kündigte Peking umgehend militärische Reaktionen wie unter anderem Luft- und Seemanöver an. Heute setzte Pelosi ihren Besuch mit Gesprächen im Parlament fort. Anschließend traf sie in Taipeh mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammen.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und Teil des eigenen Territoriums. Die demokratisch regierte Inselrepublik sieht sich dagegen als unabhängigen Staat.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.