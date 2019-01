Die Moderatorin des iranischen Staatssenders "Press TV" ist in den USA wieder auf freiem Fuß.

Das melden der Sender und die Nachrichtenagentur AP übereinstimmend. Marzieh Hashemi war nach iranischer Darstellung auf einer Reise in den Vereinigten Staaten in St. Louis festgenommen worden. Ein US-Gericht bestätigte später, sie werde als Zeugin festgehalten. Ihr selbst werde aber nichts vorgeworfen. Worum es bei ihrer Vernehmung ging, teilten die Behörden nicht mit.



Die iranische Regierung hatte sich empört über den Fall geäußert, unter anderem Außenminister Sarif forderte die umgehende Freilassung der Journalistin. Marzieh Hashemi wurde als Melanie Franklin in den USA geboren und konvertierte zum Islam. "Press TV" ist der englischsprachige Auslandssender der Islamischen Republik.